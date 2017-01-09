По облигациям SOCAR заключены сделки на 1 млн. долларов

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Сегодня на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) заключено 3 сделки по облигациям Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

По информации, общее количество реализуемых на вторичном рынке облигаций SOCAR по трем сделкам равно 1 008 (950, 50 и 8). Первая сделка предусматривает реализацию 950 облигаций номиналом 1 012,98 долларов, что составляет 962 331 долларов от общей суммы сделок. Остальные 58 облигаций проданы-куплены по 1 012,75 долларов. Общая сумма по трем сделкам равна 1 021 075,5 долларов.

Отметим, что маркет-мейкером по облигациям SOCAR является инвестиционная компания PSG Capital. Сегодня компания скупала 1 облигацию по 1 011 долларов, продавала – по 1 015 долларов. Следовательно, являющиеся предметом сделки облигации продавались не PSG Capital, а непосредственно инвесторам.

Напомним, что облигации SOCAR вышли на вторичный рынок 18 октября. Сейчас в обращении находится 100 тыс. облигаций номиналом 1 000 долларов. Срок погашения облигаций – 2021 год, годовая доходность – 5%. Проценты выплачиваются каждые 3 месяца.