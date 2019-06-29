В Азербайджане с 1 июля снижаются ставки по страхуемым банковским вкладам населения

Верхняя планка процентной ставки по страхуемым банковским вкладам населения в национальной валюте в Азербайджане с 1 июля 2019 года снижается с 15% до 10%, в иностранной валюте – с 3% до 2,5%.

Как сообщили Report в Азербайджанском фонде страхования вкладов (ADIF), такое решение принято Попечительским советом ADIF.

«Все договора по вкладам физических лиц, заключенные до 1 июля 2019 года по прежним условиям, будут считаться застрахованными до истечения срока их действия», - отметили в ADIF.

Отметим, что ADIF приступил к деятельности 13 августа 2007 года. С 2016 года верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в инвалюте составляет 3%, а максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в нацвалюте не должен превышать 15%.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада. Тогда как ранее застрахованными считались вклады до 30 тыс манатов

По решению Попечительского совета Фонда, вклады населения в нацвалюте, привлеченные с 1 июля 2019 года по ставке выше 10% годовых и в инвалюте выше 2,5% годовых, не будут подпадать под страхование и по ним не будет выплачиваться компенсация.