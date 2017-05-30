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    ПНФР взяла под контроль Atabank

    Руфат Асланлы: Пока я не хочу называть имена остальных 4 банков”

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Одним из взятых под контроль Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) банков является Atabank.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Совета директоров ПНФР Руфат Асланлы.

    “Банк имеет проблемы с капиталом, выплаты задерживаются. Сейчас Atabank в процессе слияния, после завершения консолидации совокупный капитал составит примерно 85 млн манатов, коэффициент адекватности 40%. Это соответствует нашим нормативам. Пока я не хочу называть имена остальных 4 банков”, - сказал Р.Асланлы.

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