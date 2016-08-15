​ПНФР: Вкладчики Atrabank и Кавказского банка развития получат компенсации

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) все еще не получила постановление суда в связи с принятым 11 августа на заседании Верховного суда решением против ОАО Atrabank и ОАО Кавказский банк развития.

Об этом сообщил Report советник председателя ПНФР Руфат Аббасов.

Он прокомментировал вопрос о выплате компенсаций вкладчикам банков следующим образом: "Пока мы стараемся получить решение суда. Однако мы уже провели подготовительные работы. Сразу же после получения постановления будут предприняты соответствующие меры, вкладчики обоих банков получат компенсации. Для этого имеется достаточно ресурсов".