ПНФР: В повышении спроса на доллары в Азербайджане играют роль психологические факторы

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Баку. 17 апреля REPORT.AZ/ "Ни в одном из банков нет проблем с удовлетворением спроса на наличную валюту".

Как сообщает Report, об этом заявил главный исполнительный директор Палаты надзора над финансовыми рынками (ПНФР) Ибрагим Алышов.

"Наши наблюдения в качестве органа надзора говорят о том, что отмечаемая на прошедшей неделе волатильность валютных курсов в основных странах-торговых партнерах нашей страны создает психологическую напряженность в Азербайджане. Центробанк Азербайджана обеспечил банки наличной валютой в достаточном количестве. Существует психологический фактор. Граждане обеспокоены происходящим в соседних странах, однако нет никаких макроэкономических предпосылок для подорожания доллара. Наблюдения показывают, что большая часть валюты скупается населением. По нашим расчетам, за последнюю неделю покупки на душу населения составили 800-1300 долларов".