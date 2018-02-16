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    ПНФР: Рынок ценных бумаг Азербайджана в прошлом году вырос на 12%

    На рынке капитала осуществлены операции на 15,7 млрд манатов в 2017 году© Report

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ На рынке ценных бумаг Азербайджана в 2017 году осуществлены операции на 15,7 млрд манатов, что на 12% больше, чем в 2016 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, за отчетный период рынок государственных ценных бумаг вырос в 7,3 раза, а рынок корпоративных ценных бумаг - в 2,8 раза.

    В прошлом году осуществлена государственная регистрация ценных бумаг в объеме 11,5 млрд манатов и 4,1 млрд долларов.

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