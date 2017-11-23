ПНФР: Рыночная доля Международного банка Азербайджана сократилась с 41% до 27%

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В результате принятых мер рост неработающих активов, а также отток вкладов в банковском секторе Азербайджана прекратился.

Как сообщает Report, об этом заявил главный исполнительный директор Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Ибрагим Алышов на 2-м Банковском форуме под названием "Адаптация к новому периоду развития банковской системы" в Баку.

"За последние 7 месяцев вклады в банках увеличились на 5,2% или 361 млн манатов. Есть и другие позитивные тенденции. К примеру, несмотря на оптимизацию расходов банков, численность персонала сектора растет. Существует также некоторое оживление в кредитовании. Например, растут кредиты в ИКТ и сельскохозяйственном секторе", - сказал он.

По словам Алышова, в этом году от Международного банка Азербайджана НКО "Аграркредит" переданы активы на 4,3 млрд манатов: "Активы МБА сократились с 13 млрд до 7 млрд манатов, рыночная доля - с 41% до 27%. Ожидается, что МБА будет приватизирован в 2018 году".