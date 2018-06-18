ПНФР: Информация о “Гюнай банк” безосновательна

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Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Палата по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) внесла ясность в распространенную в печати информацию о присвоении экс-заместителем председателя правления ОАО “Гюнай банк” Эмилем Зейналовым 100 тыс. манат и его выезде из страны.

Как сообщил Report пресс-секретарь организации Эльшан Аллахвердиев, данная информация безосновательна.

“В соответствии с графиком сотрудники Палаты более месяца проводят проверки в “Гюнай банке”, и фактов выноса из банка крупной суммы денег выявлено не было. Деятельность “Гюнай банк”а, его финансовые показатели соответствуют нормативам, пруденциальным нормам”, - отметил он.