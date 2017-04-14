ПНФР: Физические лица могут обналичивать свои средства с текущих счетов без ограничений

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Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) не наложила никаких дополнительных ограничений на вывод средств с текущих счетов и вкладов физических лиц в банках.

Об этом сказал в ответ на запрос Report советник председателя Совета директоров Палаты Руфат Аббасов.

Напомним, что в последние дни распространились слухи о запретах на обналичивание средств с текущих счетов и вкладов физических лиц – клиентов банков. По словам Р. Аббасова, соответствующий режим, вытекающий из закона “О безналичных расчетах”, применяется только в отношении физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, так как они приравниваются к юридическим лицам. Иными словами, физические лица – предприниматели смогут обналичивать средства только после уплаты соответствующих налогов.

“Это правило распространяется на счета физических лиц - предпринимателей, открытых по ИНН, и не касается иных текущих счетов и вкладов физических лиц”, - сказал Р. Аббасов.