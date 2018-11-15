ПНФР: Электронные платежи по текущим счетам в банках Азербайджана выросли более чем втрое

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ "Из действующих в Азербайджане 30 банков 24 применяют интернет-банкинг, а 25 - мобильный банкинг".
Как сообщает Report, об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя правления Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Ибрагим Алышов на III Международном банковском форуме в Баку.
"В настоящее время ведутся работы по расширению сферы охвата этих услуг. В частности, предпринимаются шаги для предоставления услуг QR. В январе-сентябре этого года 25% операций по текущим счетам в азербайджанских банках было проведено посредством электронных платежей. Это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года".
Tural İbadlıАвтор новости