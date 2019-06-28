ПНФР: Активы страхового сектора достигли 1,4 млрд манатов

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"В Азербайджане доля страхового рынка в ненефтяном секторе по итогам 2018 года составила 1,9%, в финансовом секторе - 2,9%".

Как сообщает Report, и.о. председателя правления Палаты по надзору за финансовыми рынками Ибрагим Алышов заявил об этом на IX Международном страховом форуме (AIIF-2019) на тему "Рынок страхования в Азербайджане: тенденции и возможности".

"В настоящее время активы страхового сектора равны 3,1% активов финансового сектора. С момента создания Палаты совокупные активы страховщиков увеличились на 64% и достигли 1,4 млрд манатов", - сказал он.