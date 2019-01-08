Plato Management увеличит уставный капитал на 79%

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Уставный капитал инвестиционной компании Plato Management увеличится на 78,95% или 300 тыс. манатов - с 380 тыс. до 680 тыс. манатов.

Как сообщает Report, в обращение будут выпущены 300 тыс. новых акций номинальной стоимостью 1 манат каждая, которые приобретут нынешние акционеры компании в соответствии с имеющимися долями.

Напомним, что Plato Management учрежден Texnika Bank в 2002 году под названием Texnika Capital Management. После аннулирования лицензии учредителя - Texnika Bank компания сменила название на Capital Management и перешла под контроль ликвидатора банка - Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF). Некоторое время назад 99% акций компании были проданы британской инвестиционной компании Plato Capital International Holding Limited, а название финансового учреждения было изменено на Plato Management. Неизвестному иностранному инвестору принадлежат остальные 1% акций.