Plato Management увеличил уставный капитал

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Уставный капитал инвестиционной компании Plato Management увеличился на 78,95% или 300 тыс. манатов - с 380 тыс. до 680 тыс. манатов.

Как сообщает Report, 11 января на Бакинской фондовой бирже заключены две сделки на торговлю акциями компании, которые предусматривают выпуск в обращение 300 тыс. новых акций номинальной стоимостью 1 манат каждая.

Ценные бумаги приобрели нынешние акционеры компании в соответствии с имеющимися долями (297 тыс. и 3 тыс. единиц).

Напомним, что Plato Management учрежден Texnika Bank в 2002 году под названием Texnika Capital Management. После аннулирования лицензии учредителя - Texnika Bank компания сменила название на Capital Management и перешла под контроль ликвидатора банка - Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF). Некоторое время назад 99% акций компании были проданы британской инвестиционной компании Plato Capital International Holding Limited, а название финансового учреждения было изменено на Plato Management. Неизвестному иностранному инвестору принадлежат остальные 1% акций.