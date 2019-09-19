Международные платежные системы ввели очередной запрет для азербайджанских банков

Со следующего года владельцы пластиковых карт азербайджанских банков не смогут использовать статические 3D-коды.

Как сообщил Report источник в банковском секторе, международные карточные платежные организации Visa International и Mastercard ввели запрет на их использование для азербайджанских банков.

С 2020 года в республике станет возможным использование только динамических 3D-кодов. Запрет связан с тем, что статические коды считаются ненадежными с точки зрения безопасности.

Отметим, что установленный владельцем карты один и тот же статический код постоянно используется в ходе транзакций. Таким образом, он может быть легко украден. Динамические коды всегда обновляются.