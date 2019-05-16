​Платежи через государственный платежный портал Азербайджана растут

Оборот национальной платежной системы Азербайджана за последние три года вырос на 73% и составил 274 млрд манатов.
Как сообщает Report, об этом на Финансово-технологическом саммите в Баку (Fintex Summit) заявила директор департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Кямаля Гурбанова.
"В безналичных расчетах отмечается достаточно высокий рост - на 154%. Объем безналичных платежей через государственный платежный портал увеличился в 7 раз", - добавила Гурбанова.
Vüsal NəbiyevАвтор новости