Планы ликвидации Bank Standard по II и III кварталу прошлого года утверждены

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Бакинский апелляционный суд утвердил планы ликвидации Bank Standard по II и III кварталу прошлого года.

Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшнем заседании Кредиторского комитета банка председатель структуры, юрист Акрам Гасанов.

По его словам, поскольку утвержденные планы не удовлетворили Кредиторский комитет, последний обратился в Верховный суд с кассационной жалобой.

"Тот факт, что кредиторы Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) стоят первыми в очереди за получением средств в Bank Standard, противоречит Конституции. Мы ждем решения Верховного суда. Если он займет ту же позицию, мы обратимся в Конституционный суд. Списка должников банка нет. Мы пожаловались в Верховный суд в связи с этим", - сказал он.