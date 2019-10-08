Гонконгская биржа отказалась от планов по слиянию с лондонской

Гонконгская фондовая биржа (HKEX) отказалась от своих планов по слиянию с Лондонской фондовой биржей (LSEG).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении HKEX.

"Совет директоров HKEX по-прежнему считает, что объединение LSEG и HKEX является стратегически привлекательным и могло бы привести к созданию лидирующей в мире рыночной инфраструктурной группы. Несмотря на взаимодействие с широким кругом регуляторов и акционеров, совет директоров HKEX разочарован тем, что не смог наладить сотрудничество с руководством LSEG в реализации этого видения. Как следствие, совет директоров HKEX решил, что продолжение реализации этого предложения не отвечает наилучшим интересам акционеров", - отмечается в заявлении.Фондовая биржа Гонконгасентября предложила Лондонской бирже объединиться. Спустя два дня LSE отвергла предложение о слиянии, выразив неуверенность в целесообразности сделки и отметив наличие "фундаментальных недостатков" предложения. Вместе с этим Лондонская биржа выразила приверженность сделке по покупке Refinitiv Holdings замиллиардов долларов. Завершение сделки ожидается во второй половинегода.London Stock Exchange Group plc - ведущая диверсифицированная биржевая группа в Европе, оператор бирж Лондона и Милана. Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - HKEX Group - один из ведущих в мире операторов финансового рынка. Компания предоставляет услуги для торговли и клиринга ценных бумаг и деривативов. Штат компании насчитываеттысячи человек. HKEX также принадлежит Лондонская биржа металлов (LME).