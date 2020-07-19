План восстановления Европы находится под огнем критики

Лидеры Европейского союза, собравшиеся в Брюсселе на второй день, боролись за то, чтобы заключить сделку по стимулирующему пакету на 750 млрд евро (860 млрд долларов США), поскольку консервативно настроенные в финансовом отношении страны Севера пытались л

Лидеры Европейского союза, собравшиеся в Брюсселе на второй день, боролись за то, чтобы заключить сделку по стимулирующему пакету на 750 млрд евро (860 млрд долларов США), поскольку консервативно настроенные в финансовом отношении страны Севера пытались лишить план большей части своей мощи.

Как передает Report, в то время как правительство Нидерландов приветствовало новое предложение, обнародованное в субботу утром, которое сократило сумму субсидий в программе с 500 миллиардов евро до 450 млрд евро, Австрия, Финляндия и др. хотят цифру значительно ниже 400 млрд евро, по словам знакомых с переговорами дипломатов.

Отметим, что премьер-министр Швеции Стефан Лофвен требует максимум 150 млрд евро.

Собравшись вместе в бельгийской столице впервые за пять месяцев, большинство лидеров ищут решительного ответа со стороны блока, когда более 100 тыс. европейцев погибли от COVID-19, а их экономика пострадала от локдауна. Тем не менее, атака на компонент cубсидий со стороны небольшой группы стран во главе с Марком Рютте из Нидерландов угрожает подорвать план, впервые разработанный в Германии и Франции в мае.

«Мы находимся в тупиковой ситуации», - заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в своем заявлении в Facebook. «Партия не закончена, переговоры продолжаются завтра. Мы должны прийти к решению, потому что откладывать вопрос - не в интересах ни одной стороны ЕС», - сказал Конте журналистам. Он также признал, что наиболее острая дискуссия идет с премьер-министром Нидерландов М.Рютте.

Канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон выступают за то, чтобы предоставить большую часть помощи в виде субсидий для защиты государственных финансов южных стран, и в частности Италии, от последствий пандемии, и они получили поддержку большинства стран, участвующих в переговорах.

Напомним, что первый день саммита закончился не в здоровой обстановке, оставив план блока помощи экономикам для излечения от коронавируса висящим на волоске. На карту поставлен не только объем средств, которые будут предоставлены странам, но и способность ЕС в целом предложить значительную солидарность своим 27 членам и добиться беспрецедентной финансовой интеграции. По словам представителя ЕС, Шарль Мишель, который председательствует на заседаниях, сказал лидерам, что им не разрешат покинуть здание без заключения сделки.