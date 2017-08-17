План реструктуризации Международного банка Азербайджана утвержден местным судом

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Сегодня Насиминский районный суд г.Баку принял план реструктуризации обязательств перед внешними кредиторами Международного банка Азербайджана (МБА).

Об этом сообщили Report из банка.

Отметим, что 18 июля 2017 года было проведено собрание кредиторов Международного банка Азербайджана и по итогам голосования 93,9% голосов было подано за принятие плана реструктуризации. Согласно закону "О банках", план реструктуризации был рассмотрен Палатой надзора за финансовыми рынками.

Напомним, что до 22 августа 2017 года кредиторы должны предоставить документы об отсутствии требований к банку по внешним обязательствам. Кредиторы, предоставившие соответствующие документы, смогут воспользоваться предложенными финансовыми инструментами с 1 сентября 2017 года.