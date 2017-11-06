 Наверх
    Закрыть фоторежим

    PetroChina столкнулась с самой большой потерей в истории

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ PetroChina, крупнейший производитель нефти и газа в Китае, столкнулся с самой большой потерей в своей истории. Как сообщает Report со ссылкой на газету USA Today, капитализация компании за последние 10 лет уменьшилась в 5 раз, с 1 трлн до 200 млрд долларов.

    Рыночная стоимость PetroChina, которая была приватизирована в 2007 году, оценивалась в 1 трлн долларов, что являлось рекордным мировым показателем. За последние 10 лет цена акций компании обесценились на 82%, а акционеры потеряли 800 млрд долларов.

    Отметим, что в период приватизации PetroChina нефть стоила 68 долларов за баррель. В настоящее время нефть продается по цене 62 доллара за баррель. Падение стоимости PetroChina считается крупнейшим в истории.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi