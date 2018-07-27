Petkim выплатил первые проценты по евробондам

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Petkim Holding, основная доля которого принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), минувшим днем осуществил выплату первых процентов по евробондам в объеме 500 млн долларов США, размещенных на Ирландской фондовой бирже.

Как сообщает Report, об этом сообщил Petkim на Платформе информирования турецкой общественности (Kamuyu Aydınlatma Platformu-KAP).

Отмечено, что на счета владельцев евробондов перечислено в целом 14 687 500 долларов.

Отметим, что Petkim (Petrokimya) Holding 26 января этого года разместил первую эмиссию евробондов объемом 500 млн долларов США на Ирландской бирже. Годовая доходность облигаций со сроком обращения 5 лет составит 5,875%.

Выплата процентов начала производиться с 26 июля 2018 года и будет выплачиваться каждые полгода (26 июля и 26 января) до истечения срока обращения.

Petkim Holding разместил эти евробонды для выкупа доли на нефтеперерабатывающем заводе STAR в Алиага (Измир).

В начале января этого года Petkim Holding подписал договор о покупке 30%-ной части Rafineri Holding у SOCAR Turkey Enerji A.Ş за 720 млн долларов США. Этим соглашением Petkim косвенно становится владельцем 18% доли в STAR.

Отметим, что SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже.