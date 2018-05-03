Petkim сегодня начинает выплату дивидендов

Баку. 3 мая. ОТЧЕТ. AZ / Petkim Holding, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), сегодня начинает выплату дивидендов.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, чистая прибыль на каждую акцию номинальной стоимостью в 1 лиру составит 0,306 лир.

Следует отметить, что сумма и дата выплаты дивидендов за 2017 год были объявлены на заседании правления Petkim 30 марта этого года.

Компания выплатит акционерам дивиденды в размере 690 млн лир. SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş получит в качестве дивидендов 351,9 млн лир.

Отметим, что SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim за 2,04 млрд долларов в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже.