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    Petkim сегодня начинает выплату дивидендов

    Компания выплатит 690 млн лир дивидендов с прибыли 2017 года

    Баку. 3 мая. ОТЧЕТ. AZ / Petkim Holding, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), сегодня начинает выплату дивидендов.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, чистая прибыль на каждую акцию номинальной стоимостью в 1 лиру составит 0,306 лир.

    Следует отметить, что сумма и дата выплаты дивидендов за 2017 год были объявлены на заседании правления Petkim 30 марта этого года.

    Компания выплатит акционерам дивиденды в размере 690 млн лир. SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş получит в качестве дивидендов 351,9 млн лир.

    Отметим, что SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim за 2,04 млрд долларов в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже. 

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