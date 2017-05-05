Petkim резко нарастил прибыль

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Petkim Holding, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), обнародовал финансовые показатели по итогам первого квартала года.

Как передает Report со ссылкой на информацию, размещенную на платформе информирования общественности Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu-KAP), чистая прибыль компании в первом квартале составила 365,9 млн лир, что в 2,5 раза превышает соответствующий показатель прошлого года.

Согласно отчету, не прошедшему независимый аудит, общие активы Petkim Holding и дочерних учреждений на 31 марта 2017 года составили 7,292 млрд лир. По состоянию на 31 декабря 2016 года этот показатель был равен 6,269 млрд лир.

Отметим, что показатель прибыли в первом квартале был выше рыночных ожиданий. Так, прибыль Petkim за этот период прогнозировалась в объеме 225 млн лир.

Данные консолидированной финансовой отчетности Petkim Holding 4 мая утверждены правлением.