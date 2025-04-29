Первый зампредседателя ЦБА встретился с представителями финансового сектора США

Первый зампредседателя ЦБА встретился с представителями финансового сектора США

Делегация Центробанка Азербайджана во главе с первым заместителем председателя Алияром Мамедъяровым провела переговоры с заместителем председателя правления банка J.P. Morgan Chase Даниэлем Зеликовым в США.

Как сообщили Report в ЦБА, также в рамках визита были организованы встречи с управляющим директором компании Citi Group Георгием Йордановым.

На встречах обсуждалась текущая ситуация по макроэкономической и финансовой стабильности в Азербайджане, возможности партнерства между организациями, а также перспективы расширения сотрудничества между финансовыми институтами.