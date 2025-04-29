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Первый зампредседателя ЦБА встретился с представителями финансового сектора США

Первый зампредседателя ЦБА встретился с представителями финансового сектора США Первый зампредседателя ЦБА встретился с представителями финансового сектора США
Финансы
29 апреля 2025 г. 13:24
Первый зампредседателя ЦБА встретился с представителями финансового сектора США

Делегация Центробанка Азербайджана во главе с первым заместителем председателя Алияром Мамедъяровым провела переговоры с заместителем председателя правления банка J.P. Morgan Chase Даниэлем Зеликовым в США.

Как сообщили Report в ЦБА, также в рамках визита были организованы встречи с управляющим директором компании Citi Group Георгием Йордановым.

На встречах обсуждалась текущая ситуация по макроэкономической и финансовой стабильности в Азербайджане, возможности партнерства между организациями, а также перспективы расширения сотрудничества между финансовыми институтами.

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Версия на английском языке ФотоCBA First Deputy Chairman meets with reps of US financial sector
Версия на азербайджанском языке ФотоAMB sədrinin I müavini ABŞ-nin maliyyə sektorunun nümayəndələri ilə görüşüb

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