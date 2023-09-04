Первый вице-президент ЕБРР совершит визит в Азербайджан

Первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития, руководитель группы обслуживания клиентов Юрген Ригтеринк совершит визит в Азербайджан.

Первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), руководитель группы обслуживания клиентов Юрген Ригтеринк совершит совершит двухдневный визит в Азербайджан 7 сентября.

Как сообщили Report в ЕБРР, сегодня начинается недельный визит Юргена Ригтеринка на Южный Кавказ.

В Азербайджане он примет участие в запуске проекта государственно-частного партнерства в области технического и профессионального образования и переподготовки кадров совместно с Государственным агентством профессионального образования, направленного на укрепление кадрового потенциала в пищевой промышленности.

В целом, в рамках визита в каждую из стран региона ожидаются встречи с правительственными чиновниками, руководителями центральных банков, лидерами бизнеса и представителями международных финансовых организаций.

Отметим, что ЕБРР инвестировал более 10 млрд евро в 680 проектов по всему региону, как в частном, так и в государственном секторах.