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    Первый вице-премьер России предложил объединить налоговую и таможенную службы

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Первый вице-премьер России Игорь Шувалов предложил в 2018 году объединить налоговую и таможенную службы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом И.Шувалов заявил, выступая на коллегии Федеральной налоговой службы.

    "В некоторых странах существует единый фискальный орган. Я к этому постоянно и налоговые органы, и наших таможенников подвожу. Мы начинаем новый политический цикл... От администрирования зависит не меньше (чем от налоговой системы и налоговых ставок)", - заявил Шувалов.

    По его словам, решение по объединению ведомств должно быть принято при формировании нового правительства, в мае 2018 года.

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