 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Первый цифровой банк в Азербайджане планируется открыть в ближайшие 5 лет

    Компания Goldenpay намерена реализовать эту идею

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Мы планируем открыть первый цифровой банк в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава компании Goldenpay Фарид Исмаилзаде на бизнес-форуме Евросоюз-Азербайджан.

    По его словам, создание первого цифрового банка возможно в ближайшие 5 лет.

    Ф.Исмаилзаде также отметил, что возглавляемая им компания намерена выставить свои акции в открытую продажу в 2018-2019 годах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi