Первый цифровой банк в Азербайджане планируется открыть в ближайшие 5 лет

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Мы планируем открыть первый цифровой банк в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом заявил глава компании Goldenpay Фарид Исмаилзаде на бизнес-форуме Евросоюз-Азербайджан.
По его словам, создание первого цифрового банка возможно в ближайшие 5 лет.
Ф.Исмаилзаде также отметил, что возглавляемая им компания намерена выставить свои акции в открытую продажу в 2018-2019 годах.
Tural İbadlıАвтор новости