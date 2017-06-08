Первый цифровой банк в Азербайджане планируется открыть в ближайшие 5 лет

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Мы планируем открыть первый цифровой банк в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил глава компании Goldenpay Фарид Исмаилзаде на бизнес-форуме Евросоюз-Азербайджан.

По его словам, создание первого цифрового банка возможно в ближайшие 5 лет.

Ф.Исмаилзаде также отметил, что возглавляемая им компания намерена выставить свои акции в открытую продажу в 2018-2019 годах.