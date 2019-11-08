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Первое соглашение ЕС о свободной торговле со страной-членом АСЕАН вступит в силу 21 ноября

Первое соглашение ЕС со страной-членом АСЕАН вступит в силу 21 ноября

Соглашение о зоне свободной торговли между Сингапуром и Европейским союзом вступает в силу с 21 ноября.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом объявили в пятницу министр коммуникаций и информации республики С.Исваран, курирующий в правительстве также вопросы внешней торговли, и комиссар по торговле Европейской комиссии Фил Хоган.

"Это будет отличной возможностью как для сингапурских, так и для европейских компаний, особенно малых и средних", - отметил С.Исваран.

Документ предусматривает снятие таможенных ограничений на поставки 84% наименований сингапурской продукции в ЕС, остальные будут сняты в течение 3 - 5 лет, рассказал министр.

Данное соглашение стало для Евросоюза первым подобным договором со странами - членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

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