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    Первое частное кредитное бюро в Азербайджане начнет работу в начале следующего года

    Эльчин Ахмедов: Каждый гражданин получит возможность раз в год ознакомиться со своими данными

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Первое частное кредитное бюро в Азербайджане начнет работу в начале следующего года. 

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления бюро Эльчин Ахмедов.

    По его словам, в настоящее время учредители уточняют организационно-правовую форму бюро. В скором времени они обратятся в министерство налогов для регистрации новой компании: “Скорее всего, компания будет называться Creditinfo-Azerbaijan”.

    Ахмедов отметил, что кредитное бюро не будет играть роль просто базы данных. Новое финансовое учреждение будет проводить мониторинг рынка, анализы, способствовать максимальной оптимизации рисков участников финансового рынка.

    Информация в бюро будет поступать не только от банков, но небанковских кредитных организаций, операторов мобильной связи, коммунальных учреждений, лизинговых и страховых компаний. Цель состоит в изучении отношений клиентов со всеми участниками финансового сектора. Помимо этого, каждый гражданин получит возможность раз в год ознакомиться со своими данными.

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