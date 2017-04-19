Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Первое частное кредитное бюро в Азербайджане начнет работу в начале следующего года.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления бюро Эльчин Ахмедов.

По его словам, в настоящее время учредители уточняют организационно-правовую форму бюро. В скором времени они обратятся в министерство налогов для регистрации новой компании: “Скорее всего, компания будет называться Creditinfo-Azerbaijan”.

Ахмедов отметил, что кредитное бюро не будет играть роль просто базы данных. Новое финансовое учреждение будет проводить мониторинг рынка, анализы, способствовать максимальной оптимизации рисков участников финансового рынка.

Информация в бюро будет поступать не только от банков, но небанковских кредитных организаций, операторов мобильной связи, коммунальных учреждений, лизинговых и страховых компаний. Цель состоит в изучении отношений клиентов со всеми участниками финансового сектора. Помимо этого, каждый гражданин получит возможность раз в год ознакомиться со своими данными.