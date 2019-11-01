Первый замглавы ЦБА: Криптовалюты в центре нашего внимания

Сегодня многие центробанки занимают позицию наблюдателя за криптовалютами.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя ЦБА Алим Гулиев.

"Основная проблема с криптовалютами заключается в том, что нет центра, чтобы эмитировать их, то есть цифровые деньги не регулируются. Здесь существуют риски отмывания денег. Тем не менее, имеется глобальная тенденция. Мы также внимательно следим за этими тенденциями. Надо создавать законодательную базу. В будущем, в зависимости от ситуации, мы предпримем адекватные шаги. То есть криптовалюты всегда находятся в центре внимания ЦБА, но конкретных шагов в этом направлении пока не ожидается", - сказал он.