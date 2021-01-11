Первичный рынок корпоративных ценных бумаг вырос в 6,6 раза

Из них акции на 50 млн манатов, а облигации - на 101 млн манатов

В прошлом году на Бакинской фондовой бирже (БФБ) размещены корпоративные ценные бумаги (за исключением ипотечных облигаций) на общую сумму 151 млн манатов.

Как сообщает Report, из них акции на 50 млн манатов, а облигации - на 101 млн манатов.

В 2020 году оборот первичного рынка корпоративных ценных бумаг, за исключением ипотечных облигаций, увеличился в 6,6 раза по сравнению с 2019 годом.

В целом, в течение 2020 года AzerGold, Kapital Bank, Ferrum Capital, Bank BTB, НКО Embafinance выпустили ценные бумаги методом открытой подписки.