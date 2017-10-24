Первая кроссблокчейновая криптовалюта готовится выйти на рынок

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Один из ключевых разработчиков программного обеспечения для биткойна Джефф Гарцик готовится запустить собственную криптовалюту - Metronome.

Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсант.ru, об этом Гарцик рассказал в интервью Bloomberg.

Ее ключевой особенностью будет то, что криптовалюта не будет привязана ни к одному из существующих блокчейнов, а ее обладатели смогут свободно переводить свои сбережения из одной системы в другую.

"Например, монеты, использующиеся для приложений на блокчейне Ethereum, могут быть перемещены на Ethereum Classic перед переключением на Qtum или Rootstock, которая связывается с блокчейном Bitcoin", - пояснил Гарцик. Согласно его задумке, эта особенность Metronome должна избавить криптовалюту от тех рисков, которым подвержены прочие цифровые валюты на блокчейне: "Мобильность криптовалюты означает, что если одна из блокчейн-сетей отмирает в результате борьбы между разработчиками, владельцы метрономов могут перемещать свои активы в другую сеть. Такая возможность должна помочь монетам сохранить свою ценность, а также увеличить их долговечность".

В отличие от большинства криптовалют на публичных блокчейнах, Metronome будет раздаваться смарт-контрактом на ежедневных обратных аукционах. То есть изначальная стартовая цена, по словам Гарцика, может оказаться в районе 500 долларов, а затем в ходе торгов будет опускаться до тех пор, пока не найдется покупатель. Всего будут выпущены 10 млн метрономов, при этом 2 млн из них останутся в распоряжении команды разработчиков криптовалюты - стартапа Bloq. В течение первых 40 лет ежедневно будут продаваться по 2880 монет, затем их выпуск будет увеличен. Первый аукцион пройдет в начале декабря.

Сама Metronome будет официально представлена сегодня на конференции Money 20/20 в Лас-Вегасе.