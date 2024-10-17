Перспективные тренды от Fitch: что ждет банковский сектор Азербайджана в ближайшие годы

Финансовый профиль банковского сектора Азербайджана значительно укрепился с 2017 года благодаря снижению долларизации и уменьшению давления на капитализацию со стороны проблемных активов.

Финансовый профиль банковского сектора Азербайджана значительно укрепился с 2017 года благодаря снижению долларизации и уменьшению давления на капитализацию со стороны проблемных активов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства Fitch Ratings по оценке банковского сектора Азербайджана.

Согласно отчету, это произошло благодаря улучшению структуры кредитного портфеля, ужесточению регулятивного надзора и развитию финансового рынка.

Азербайджанский банковский сектор остается одним из наименее закредитованных в регионе СНГ+, соотношение кредитов к ВВП составило 20% на конец первого полугодия 2024 года. Это открывает банкам возможности для роста и увеличения доходов в ближайшие годы. Прогнозируется, что рост кредитования достигнет пика в 20% в 2024 году, после чего замедлится до 15% в 2025 году.

"Исторически слабое качество активов сектора улучшилось: объем кредитов с признаками обесценения с конца 2018 года снизился до рекордно низкого уровня благодаря очистке баланса Международного банка Азербайджана и отзыву лицензий у слабых банков в 2016–2023 годах. Банки переориентировались на розничное кредитование, которое стало занимать 58% от общего объема кредитов к середине 2024 года против 41% на конец 2018 года", - говорится в отчете.

По мнению Fitch, качество активов в банковском секторе поддерживается сбалансированной структурой: чистые кредиты составляют 48% от общих активов на конец первого полугодия 2024 года, при этом некредитные активы отличаются высоким качеством. Акцент на розничное кредитование и продолжительная валютная стабильность способствовали снижению долларизации кредитов, ранее тормозившей развитие сектора. Это также улучшило прибыльность, поскольку маржа в розничном сегменте обычно выше, чем в корпоративном.

Агентство прогнозирует, что рентабельность капитала в секторе останется выше 15% в ближайшие годы. Показатели прибыли до обесценения (7,5% от средних валовых кредитов в первом полугодии 2024 года) и коэффициент капитала первого уровня (14,9%) обеспечивают достаточный уровень устойчивости для поглощения убытков.

"С 2022 года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) усилил регуляторный надзор, внедряя эффективные макропруденциальные меры, особенно в розничном сегменте, и укрепляя нормативную базу. Эти шаги улучшили риск-профили банков", - говорится в отчете.

Fitch отмечает, что регулятор стал жестче относиться к недостаточному резервированию проблемных активов и непризнанию связанных сторон, что позволило исключить “нормативно-правовую базу” из списка факторов, отрицательно влияющих на операционную среду с оценкой “bb” для местных банков.

В сентябре 2022 года ЦБА пересмотрел инструменты денежно-кредитной политики, повысив возможности управления избыточной ликвидностью и улучшив трансмиссию процентной ставки. Благодаря этим изменениям и активизации краткосрочного межбанковского рынка, Fitch также исключил “развитие финансового рынка” как отрицательный фактор при оценке операционной среды.

С учетом этих улучшений и повышения финансовой устойчивости сектора Fitch пересмотрел оценку операционной среды для банков Азербайджана, повысив ее с “b+”/позитивный до “bb-”/стабильный. Рейтинг крупнейшего банка страны - Международного банка Азербайджана - также был улучшен с “BB-”/Позитивный до “BB”/Позитивный.