Персонал финансового сектора превысит 30 тысяч человек

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Уровень занятости в финансовом и страховом секторах в Азербайджане будет расти в ближайшие четыре года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакет государственного бюджета на 2019 год.

В 2019 году численность работников указанной сферы увеличится на 2,2% или 600 человек по сравнению с прогнозом на текущий год, до 28,2 тыс. человек. Этот показатель увеличится до 28,9 тыс. человек в 2020 году, 29,5 тыс. человек в 2021 году и 30,1 тыс. в 2022 году.

Напомним, что в 2017 году численность персонала данной сферы сократилась на 0,7% или на 200 человек и составила 26,9 тыс. человек. В этом году этот показатель составит 27,6 тыс. человек.