American Airlines оценила потери от отмены полетов Boeing 737 MAX в $400 млн

Потери авиакомпании American Airlines от отмены рейсов, которые должны были выполняться на самолетах Boeing 737 MAX, составят по итогам года 400 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", таким образом, перевозчик повысил свой прогноз по убыткам на 50 млн долларов.

На текущий момент компания отменила все рейсы на Boeing 737 MAX вплоть до 2 ноября. В распоряжении American Airlines сейчас 24 самолета MAX, еще 76 самолетов этой модели уже заказано. Семь из них должны были быть доставлены во II квартале.

Только за эти три месяца убытки компании из-за проблем с Boeing составили 175 млн долларов. В целом же авиакомпания завершила этот квартал с показателем чистой прибыли 662 млн долларов, следует из финансовой отчетности перевозчика. Таким образом, она выросла на 16% по сравнению с прошлым годом. Выручка за отчетные три месяца выросла на 2,7% и достигла 12 млрд долларов, что является рекордным показателем для вторых кварталов компании.