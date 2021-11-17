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Пентагон обеспокоен рекордной инфляцией в США

Пентагон обеспокоен рекордной инфляцией в США Рекордная с 1990 года инфляция в США вызывает обеспокоенность у руководства Пентагона и вынуждает готовиться к повышению зарплат и росту стоимости вооружения.
Финансы
17 ноября 2021 г. 08:12
Пентагон обеспокоен рекордной инфляцией в США

Рекордная с 1990 года инфляция в США вызывает обеспокоенность у руководства Пентагона и вынуждает готовиться к повышению зарплат и росту стоимости вооружения.

Как передает Report, об этом отмечает портал DefenseOne со ссылкой на бывших и действующих сотрудников оборонного ведомства.

В ноябре министерство труда США сообщало, что потребительские цены в США в годовом выражении по итогам октября резко ускорили рост - до 6,2% с 5,4% месяцем ранее, а только за октябрь они подскочили на 0,9%. Таким образом, годовая инфляция в США достигла максимального значения почти за 31 год, когда показатель составлял 6,3% по итогам ноября 1990 года.

"Это, безусловно, вызывает у нас беспокойство прямо сейчас, но в этом есть и некоторая доля спекуляции", - приводит портал слова финансового инспектора Пентагона Майка Маккорда.

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