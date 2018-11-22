Пенсионный возраст в Японии поднимут до 70 лет

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Японии намереваются повысить пенсионный возраст в стране до 70 вместо нынешних 65 лет.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на проект доклада специальной комиссии по этому вопросу.

Эти меры хотят принять для продолжения экономического роста.

По данным агентства, идеи увеличения пенсионного возраста будут рассмотрены 26 ноября на заседании Совета по экономической и финансовой политике, чтобы к будущему лету подготовить конкретный план.

Законопроект об увеличении пенсионного возраста предполагается подготовить в 2020 году, он будет учитывать различные условия трудовой деятельности, например укороченные рабочие дни, выполнение дистанционной работы из дома, предоставление субсидий компаниям за наем пожилых сотрудников.

Согласно данным японского правительства, средняя продолжительность жизни в Японии составляет у мужчин 80 лет, у женщин 87 лет. Каждому четвертому жителю страны больше 65 лет.