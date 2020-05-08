Норвегия впервые использует "нефтяной фонд"

Государственный пенсионный фонд Норвегии, крупнейший государственный фонд в мире, впервые в истории будет вынужден продавать активы для того, чтобы покрыть дефицит бюджета из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

Объем фонда составляет 1 трлн долларов США, он формируется из нефтяных доходов. По словам главы Банка Норвегии Ойстена Олсена, механизм продажи активов дает "пространство для маневра" на фоне экономического кризиса. Bloomberg подчеркивает, что норвежское правительство в марте уже взяло из фонда больше денег, чем в любой другой месяц, и чтобы обеспечить кабмин необходимыми средствами, продажа активов будет необходима. Темпы расходов средств фонда превышают приток денежных средств, которые он получает за счет дивидендов и процентов.

Норвежское правительство ранее объявило, что дефицит бюджета в этом году может составить 20 млрд долларов США из-за введенных на фоне распространения коронавируса ограничительных мер.

Фонд пока еще не давал оценок по величине своего дохода в текущем году, однако ожидает, что он снизится из-за того, что компании, в которые он инвестирует, сокращают дивиденды. В 2019 году доход фонда составил около 23,6 млрд долларов США.

В четверг также стало известно, что Банк Норвегии впервые в истории снизил ключевую процентную ставку до нуля на фоне пандемии коронавируса. По оценкам банка, на нынешнем уровне ставка будет оставаться еще длительное время из-за последствий пандемии для экономики. Там считают, что относительно будущих перспектив экономического развития в настоящее время существует "необычно высокая неопределенность".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.