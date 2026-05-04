    Пекин ожидает от АБР усиления поддержки энергоперехода и адресную контрциклическую помощь

    • 04 мая, 2026
    Пекин ожидает от АБР усиления поддержки энергоперехода и адресную контрциклическую помощь

    Китай ожидает от Азиатского банка развития (АБР) дальнейшей приверженности подлинному многостороннему подходу, достижения консенсуса среди государств-членов, реагирования на их потребности и внесения большего вклада в устойчивый экономический рост и развитие региона.

    Как передает корреспондент Report из Самарканда, с таким заявлением выступил министр финансов Китайской Народной Республики Лань Фоань (Lan Fo'an) в ходе деловой сессии управляющих на 59-м ежегодном заседании Совета управляющих АБР.

    "В условиях сохраняющегося влияния недавних конфликтов на Ближнем Востоке и нарастающей геополитической нестабильности Азиатский банк развития обязан продолжать аналитическую работу и осуществлять действенный мониторинг. Помимо отслеживания рисков в сфере поставок нефти и природного газа, банку необходимо сконцентрировать усилия на побочных последствиях для продовольственной безопасности, финансовой устойчивости и макроэкономической ситуации в развивающихся государствах-членах.

    Помимо этого, АБР должен обеспечивать адресную контрциклическую финансовую помощь посредством программных кредитов, Программы торгового и производственного финансирования, а также иных механизмов", - указывается в обращении.

    Подчеркивается, что одновременно АБР необходимо задействовать свой статус председателя Группы руководителей многосторонних банков развития для укрепления координации совместных антикризисных мер.

    "В русле стратегических приоритетов, закрепленных в среднесрочном обзоре "Стратегии 2030", Азиатскому банку развития следует наращивать содействие энергетической трансформации, прежде всего в области возобновляемой энергетики - солнечной и ветровой генерации. АБР также призван следовать принципу "открытого регионализма" и способствовать результативной увязке поддерживаемых банком программ (таких как ЦАРЭС и GMS) с инициативой "Один пояс, один путь", АСЕАН и сотрудничеством в формате Ланьцанцзян- Меконг. Приоритетное внимание должно уделяться упрощению таможенных процедур, развитию трансграничной логистики и созданию индустриальных парков. Банку также необходимо и далее поддерживать строительство трансграничной энергетической инфраструктуры", - говорится в обращении.

    Çin ADB-dən "enerji keçidi"nə dəstəyini gücləndirməsini və ünvanlı kontrtsiklik yardım gözləyir
    Beijing expects ADB to strengthen support for energy transition, targeted countercyclical assistance

