Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Пекин намерен развивать ночную экономику, поощряя более длительную работу как крупных торговых центров, так и небольших магазинов.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", об этом заявил мэр города Чэнь Цзинин.

Помимо магазинов, мэрия планирует поддержать появление круглосуточных ресторанов и кафе.

В то же время городские власти намерены стимулировать появление новых продуктов мировых брендов в Пекине, а также развивать традиционные китайские и местные бренды.

Торговые центры и супермаркеты в Пекине обычно закрываются не позднее 10 часов вечера, что существенно отличает китайскую столицу от таких крупных городов, как Шанхай, Ханчжоу, Шэньчжэнь. Власти надеются, что ночная экономика придаст импульс новому раунду увеличения потребления.

В 2018 году валовой региональный продукт Пекина увеличился на 6,6%. В 2019 году ориентир роста установлен в диапазоне от 6% до 6,5%.