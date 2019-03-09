Пекин и Вашингтон работают над взаимной отменой всех повышенных пошлин

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Власти Китая и США прорабатывают варианты отмены всех существующих повышенных пошлин в отношении продукции друг друга.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь.

"Группы двух стран по продвижению торговых переговоров продолжают осуществлять консультации, обсуждается возможность отмены всех повышенных пошлин, ради того, чтобы торгово-экономические отношения Китая и США вернулись на путь нормализации", - отметил он.

По его словам, дальнейшее усиление взаимных протекционистских барьеров не может принести пользу ни Пекину, ни Вашингтону, и к тому же отрицательно отражается на интересах многих других государств.

Он также подчеркнул, что любой переговорный механизм должен действовать на равноправной и справедливой основе, учитывать выгоду каждой из заинтересованных сторон.