PayPal увеличил доход на 31% благодаря росту популярности криптовалют

Платежная система позволила клиентам из США покупать, хранить и продавать биткоины и другие виртуальные валюты

Платежная система PayPal увеличила доход за первый квартал 2021 года на 31%.

Как передает Report, ключевым двигателем роста стала криптовалюта. Об этом сказал гендиректор компании Дэн Шульман. В октябре 2020 года PayPal объявила о выходе на рынок криптовалют.

Платежная система позволила клиентам из США покупать, хранить и продавать биткоины и другие виртуальные валюты, используя учетные записи PayPal. У жителей других стран эта возможность появится в первой половине 2021 года.

Чистая прибыль PayPal в январе–марте выросла до 1,10 млрд с 84 млн долларов США годом ранее. За три месяца доход компании вырос на 31%, с 4,62 млрд до 6,03 млрд доллара США.

Доход и прибыль превзошли ожидания аналитиков Refinitiv. Прибыль составила 1,22 доллара США на акцию против ожидаемых 1,01 доллара США. Доход – 6,03 млрд доллара США против ожидаемых 5,9 млрд доллара США.

Общий объем платежей на платформе за первые три месяца 2021 года вырос на 50%, до 285 млрд долларов США. Количество активных пользователей увеличилось на 14,5 млн, достигнув 392 млн человек.

После сообщения финрезультатов за первый квартал акции PayPal выросли на 5,5%. Во втором квартале PayPal прогнозирует скорректированную прибыль в размере 1,12 доллара США на акцию при выручке в размере 6,25 млрд долларов США. PayPal ожидает рост дохода по итогам года на 20%, до 25,75 млрд долларов США.