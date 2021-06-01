PayPal станет полностью доступен в Азербайджане

Все возможности крупнейшей электронной платежной системы PayPal станут доступны в Азербайджане.

Все возможности крупнейшей электронной платежной системы PayPal станут доступны в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил глава портала Azexport Айхан Гадашов на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве с ООО "Азерпочт" при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

"В настоящее время граждане страны не имеют возможности пользоваться всеми функциями PayPal. Для его полноценного функционирования необходимо провести определенную работу. В частности, необходимо внести изменения в некоторые законодательные акты, и, естественно, "Азерпочт" может сыграть здесь немалую роль", - отметил он.