О нас
Report Georgia
Аудио новости

PayPal станет полностью доступен в Азербайджане

PayPal станет полностью доступен в Азербайджане Все возможности крупнейшей электронной платежной системы PayPal станут доступны в Азербайджане.
Финансы
1 июня 2021 г. 12:20
PayPal станет полностью доступен в Азербайджане

Все возможности крупнейшей электронной платежной системы PayPal станут доступны в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил глава портала Azexport Айхан Гадашов на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве с ООО "Азерпочт" при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

"В настоящее время граждане страны не имеют возможности пользоваться всеми функциями PayPal. Для его полноценного функционирования необходимо провести определенную работу. В частности, необходимо внести изменения в некоторые законодательные акты, и, естественно, "Азерпочт" может сыграть здесь немалую роль", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “PayPal” Azərbaycanda tam fəaliyyət göstərəcək

Экслюзивные новости

Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
31 мая 2021 г. 11:13
Киевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
ФотоКиевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
30 мая 2021 г. 16:16
Мамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
ФотоМамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
27 мая 2021 г. 14:01
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
27 мая 2021 г. 11:39
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
26 мая 2021 г. 14:46
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
26 мая 2021 г. 10:00
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
24 мая 2021 г. 17:46
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
21 мая 2021 г. 15:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi