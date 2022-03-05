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PayPal приостанавливает работу в России

PayPal приостанавливает работу в России Платежная компания PayPal Holdings Inc объявила о прекращении работы на территории России.
Финансы
5 марта 2022 г. 11:54
PayPal приостанавливает работу в России

Платежная компания PayPal Holdings Inc объявила о прекращении работы на территории России.

Как передает Report со ссылкой на заявление компании, это решение было принято на фоне российской военной операции в Украине, начавшейся 24 февраля.

"В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России", — заявил президент и главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульманж.

По его словам, PayPal позволит снять средства в течение определенного периода времени, чтобы гарантировать, что все оставшиеся на счетах деньги "будут распределены в соответствии с законами и правилами". PayPal уже прекратил регистрацию новых пользователей из РФ.

О приостановке работы в РФ ранее объявили сервисы Booking.com и Airbnb.

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Версия на английском языке PayPal shuts down its services in Russia

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