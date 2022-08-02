Пассажиры поезда Баку-Сумгайыт в этом году совершили 206 тыс. бесконтактных платежей

В первом полугодии текущего года на станциях Абшеронской кольцевой железнодорожной линии было осуществлено 206,5 тыс. платежей банковскими картами на сумму 170,4 тыс. манатов.

В первом полугодии текущего года на станциях Абшеронской кольцевой железнодорожной линии было осуществлено 206,5 тыс. платежей банковскими картами на сумму 170,4 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре цифровых платежей" Центробанка Азербайджана за первое полугодие этого года.

Напомним, что проект "Бесконтактная оплата проезда на железных дорогах страны бесконтактными банковскими картами", реализация которого началась в 2020 году в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между ЦБА, ОАО "Международный банк Азербайджана", ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и международной карточной организацией Visa, был представлен пассажирам в режиме реального времени в июне 2021 года. Реализация проекта позволила с помощью платежных карт любого банка бесконтактно оплачивать проезд в скоростных пассажирских поездах, курсирующих между Баку и Сумгайытом.