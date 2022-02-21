Пассажиры поезда Баку-Сумгайыт совершили 110 тыс. бесконтактных платежей

В 2021 году на станциях Абшеронской кольцевой железнодорожной линии банковскими картами было осуществлено 110 тыс. платежей на сумму 94,6 тысячи манатов.

В 2021 году на станциях Абшеронской кольцевой железнодорожной линии банковскими картами было осуществлено 110 тыс. платежей на сумму 94,6 тысячи манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Напомним, что проект "Бесконтактная оплата проезда на железных дорогах страны", реализация которого началась в 2020 году в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между ЦБА, ОАО "Международный банк Азербайджана", ЗАО “Азербайджанские железные дороги” и международной организацией Visa, был представлен пассажирам в режиме реального времени в июне 2021 года. В результате реализации проекта создана возможность бесконтактной оплаты проезда с помощью платежных карт любого банка в электричках Баку-Сумгайыт.