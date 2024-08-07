Пассажиропоток в Международном аэропорту Гейдар Алиев вырос на 36% в этом году

В июле 2024 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил более 815 тыс. пассажиров на 6171 рейсе, что на 23% больше, чем в июле прошлого года, когда показатель составил 663 тыс. человек.

В июле 2024 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил более 815 тыс. пассажиров на 6171 рейсе, что на 23% больше, чем в июле прошлого года, когда показатель составил 663 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аэропорт.

52% пассажиров были перевезены иностранными авиакомпаниями, а остальная часть - национальным авиаперевозчиком. Иностранные авиакомпании перевезли более 380 тыс. пассажиров, а "Азербайджанские авиалинии" - 351 тыс. пассажиров. За этот период национальным авиаперевозчиком осуществлено 745 рейсов по направлению Нахчыван, обслужено более 85 тыс. пассажиров.

По сравнению с июлем 2023 года количество транзитных пассажиров увеличилось почти в три раза - до 36 тыс. человек.

Среди наиболее популярных международных направлений из Баку можно выделить Стамбул, Москву, Дубай, Тбилиси и Абу-Даби. По этим маршрутам было перевезено более 320 тыс. пассажиров.

В целом за 7 месяцев 2024 года Бакинский аэропорт обслужил более 4,204 млн пассажиров, что на 36,2% больше того же периода прошлого года.