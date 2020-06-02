​PASHA Sigorta и PASHA Hаyat Sigorta получили долю в Kapital Bank

ООО PASHA Holding передало часть доли в уставном капитале ОАО Kapital Bank дочерним компаниям - ОАО PASHA Sigorta и PASHA Hаyat Sigorta.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Речь идет о передаче под контроль страховых компаний 2 421 307 (75%) из 3 225 561 привилегированных акций холдинга номинальной стоимостью 12,39 маната каждая. PASHA Sigorta получил 1 614 205 акций (50%), PASHA Hаyat Sigorta - 807 102 (25%). Число привилегированных акций, принадлежащих группе компаний, упало до 804 254, а число юридических лиц, владеющих привилегированными акциями, возросло с 1 до 3.

Число же физических лиц, владеющих привилегированными акциями Kapital Bank, осталось неизменным - 61. Они по-прежнему контролируют 2 849 акций (в обращении находится 3 228 410 привилегированных акций).

Что касается долевого распределения владельцев обыкновенных акций банка, то 14 980 163 из 15 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 12,39 маната принадлежат PASHA Holding. Число физических лиц, владеющих 19 837 обыкновенными акциями, достигло 190 со 188.

Таким образом, из 18 228 410 акций Kapital Bank, формирующих уставный капитал в размере 225,85 млн манатов, 15 784 417 ( 86,6%) акций контролируется PASHA Holding, 8,9% - PASHA Sigorta, 4,4% - PASHA Hayat Sigorta, 22 686 (0,1%) - физическими лицами.

Kapital Bank был создан в 2004 году на базе Объединенного универсального банка (BUS Bank).