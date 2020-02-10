S&P: PASHA Holding может вывести из состава группы дочерние банки в Грузии и Турции

PASHA Holding может вывести из консолидированной группы дочерние банки, ведущие операционную деятельность в Грузии и Турции, в целях снижения негативного влияния колебаний обменного курса на показатели капитализации PASHA Bank.

Как передает Report, об этом говорится в рейтинговой оценке S&P Global Ratings.

"Мы пересмотрим допущения нашего базового сценария, как только получим более подробную информацию о запланированных вливаниях капитала и изменениях структуры группы. В рамках нашего базового сценария мы полагаем, что банк по-прежнему будет выплачивать 60% чистого дохода в форме дивидендов", - говорится в сообщении.

S&P ожидает, что консолидированные показатели капитализации банка (включая дочерние банки в Турции и Грузии), измеряемые коэффициентом капитала, скорректированного с учетом риска (risk-adjusted capital — RAC), останутся под давлением в ближайшие два года. "Это будет обусловлено высокими темпами роста бизнеса (15-20%), отсутствием поддержки капиталом 1-го уровня со стороны акционера и более низкими показателями прибыльности на фоне высоких потребностей в формировании резервов. По нашим оценкам, консолидированный показатель RAC банка составил около 5,5% в конце 2019 г., снизившись с 6,6% в 2018 г., и мы прогнозируем его дальнейшее снижение до 4,7-4,9% в ближайшие 12-18 месяцев", - отмечается в сообщении агентства.

Аналитики рейтингового агентства оценивают политику PASHA Holding в отношении управления капиталом банка как агрессивную. "Холдинг не предоставил банку поддержку капиталом и не снизил целевой уровень дивидендных выплат в 2019 г., и мы не ожидаем новых вливаний капитала 1-го уровня в ближайшие два года, за исключением субординированного долга с низкой способностью абсорбировать убытки. Этот долг способствует соблюдению регулятивных требований, но не учитывается нами при расчете RAC. Однако акционер может рассмотреть возможность оказания поддержки банку в форме предоставления капитала в новый стратегический период, который начнется в 2021 году", - говорится в сообщении.