PAŞA Holding и его дочерние компании пожертвовали 1 млн долларов на оказание помощи Турции

Азербайджан продолжает оказывать поддержку пострадавшим в результате землетрясении в Турции.

Азербайджан продолжает оказывать поддержку пострадавшим в результате землетрясении в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, PAŞA Holding и его дочерние компании пожертвовали по 500 тыс. долларов в два ведущих турецких фонда - AHBAP и Турецкое агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD), в общей сложности 1 млн долларов.

"От имени группы компаний нашего холдинга выражаем соболезнования семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаем скорейшего выздоровления раненым и скорейшего устранения последствий землетрясения", - сказал главный исполнительный директор PAŞA Holding Джалал Гасымов.