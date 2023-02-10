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PAŞA Holding и его дочерние компании пожертвовали 1 млн долларов на оказание помощи Турции

PAŞA Holding и его дочерние компании пожертвовали 1 млн долларов на оказание помощи Турции Азербайджан продолжает оказывать поддержку пострадавшим в результате землетрясении в Турции.
Финансы
10 февраля 2023 г. 20:55
PAŞA Holding и его дочерние компании пожертвовали 1 млн долларов на оказание помощи Турции

Азербайджан продолжает оказывать поддержку пострадавшим в результате землетрясении в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, PAŞA Holding и его дочерние компании пожертвовали по 500 тыс. долларов в два ведущих турецких фонда - AHBAP и Турецкое агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD), в общей сложности 1 млн долларов.

"От имени группы компаний нашего холдинга выражаем соболезнования семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаем скорейшего выздоровления раненым и скорейшего устранения последствий землетрясения", - сказал главный исполнительный директор PAŞA Holding Джалал Гасымов.

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Версия на английском языке PASHA Holding, its subsidiaries donate $1M to support Turkiye
Версия на азербайджанском языке “PAŞA Holding” və onun törəmə şirkətləri Türkiyəyə dəstək məqsədilə 1 milyon dollar ianə edib

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